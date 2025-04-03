BYD, DOLPHIN modelini ay içinde satışa sunacak! Fiyatı belli oldu

Comfort donanım seviyesinde, yağmur sensörlü ön cam silecekleri, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 6 hoparlörlü ses sistemi, ergonomik tasarıma sahip vegan deri döşeme, 12,8 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 5 inç dijital gösterge paneli, "Apple CarPlay" ve "Android Auto" uyumluluğu, sesli komut sistemi ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Design donanımında ise ek olarak geniş panoramik cam tavan, 50 vat havalandırmalı kablosuz şarj istasyonu, karartılmış arka camlar ve ön koltuk havalandırma özellikleri yer alıyor.