Buz tutmuş göle girdiler, güle oynaya yüzdüler!

Etkinliğe bu yıl 2. kez katıldığını ifade eden Gizem Bekiroğlu isimli katılımcı ise “İlk kez geçen yıl katılmıştım bu yıl 2. kez katılıyorum. Bu ambiyansı herkesin yaşaması lazım" derken, milli sporcu Okan Günak (25) ise “Su çok güzeldi. Baya sıcaktı. Beklediğimden çok daha iyiydi. Keyif aldık. Ellerimin ve ayaklarımın donması dışında bir sıkıntımız yok” dedi.