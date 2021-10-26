Büyülü sabun şoku! Aşk-ı Memnu olayı ATV Müge Anlı'yı çıldırttı: Mezar için gelmiş
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Seçer Kaygısız ve Hatice Kaygısız olayı akıllara Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aşk-ı Memnu dizisini getirdi.
Afyonkarahisar'da yaşayan üç çocuk annesi Hatice Kaygısız, 1 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Eşinin yeğeni Süleyman Abacı tarafından kaçırıldığını iddia eden Seçer Kaygısız (44), araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu
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İddiasına göre dedelerinin mezarını yaptırmak için yeğeni Süleyman Abacı, ablasıyla birlikte Afyon'daki evine geldi.
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Abacı, kandırdığı eşi Hatice Kaygısız'la beraberlik yaşamaya başlamıştı.
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Seçer Kaygısız, cami kapısını bile çaldığını ileri sürdüğü yeğeninin kendi evinde eşiyle yakınlaştığını söyledi.
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