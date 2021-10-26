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Büyülü sabun şoku! Aşk-ı Memnu olayı ATV Müge Anlı'yı çıldırttı: Mezar için gelmiş

Büyülü sabun şoku! Aşk-ı Memnu olayı ATV Müge Anlı'yı çıldırttı: Mezar için gelmiş

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Seçer Kaygısız ve Hatice Kaygısız olayı akıllara Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aşk-ı Memnu dizisini getirdi.

Büyülü sabun şoku! Aşk-ı Memnu olayı ATV Müge Anlı'yı çıldırttı: Mezar için gelmiş

Afyonkarahisar'da yaşayan üç çocuk annesi Hatice Kaygısız, 1 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Eşinin yeğeni Süleyman Abacı tarafından kaçırıldığını iddia eden Seçer Kaygısız (44), araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu

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Büyülü sabun şoku! Aşk-ı Memnu olayı ATV Müge Anlı'yı çıldırttı: Mezar için gelmiş

İddiasına göre dedelerinin mezarını yaptırmak için yeğeni Süleyman Abacı, ablasıyla birlikte Afyon'daki evine geldi.

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Büyülü sabun şoku! Aşk-ı Memnu olayı ATV Müge Anlı'yı çıldırttı: Mezar için gelmiş

Abacı, kandırdığı eşi Hatice Kaygısız'la beraberlik yaşamaya başlamıştı.

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Büyülü sabun şoku! Aşk-ı Memnu olayı ATV Müge Anlı'yı çıldırttı: Mezar için gelmiş

Seçer Kaygısız, cami kapısını bile çaldığını ileri sürdüğü yeğeninin kendi evinde eşiyle yakınlaştığını söyledi.

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