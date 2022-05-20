'Büyülü bir şey, dönüşmeye başladım' diyen Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez anlattı: Gözlerimin önünde...
Netflix'te yayınlanan Yakamoz S-245 dizisiyle seyirciyle buluşan Kıvanç Tatlıtuğ, babalık heyecanıyla ilgili konuştu.
Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te sade bir törenle dünya evine girmişti.
Mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 15 Nisan'da Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı.
İlk kez anne-baba olma sevincini yaşayan çiftten Tatlıtuğ, duygularını ''Annelik babalık provaları yapıyoruz. Dünyanın en güzel duygusu, kelimelerle tarif edilemez…'' sözleriyle dile getirmişti.
Tatlıtuğ, "Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu." dedi.