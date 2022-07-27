Büyüleyici ve ihtişamlı Audi SUV Q6 tanıtıldı! İçi muhteşem fiyatı milyonerlik

Yeni Audi Q6, 5099 mm uzunluğu, 2014 mm genişliği ve 1784 mm yüksekliği ile Q7'den biraz daha büyük.

MQB platformu üzerine inşa edilen Q6, 45TFSI ve 50TFSI olmak üzere iki farklı seçenekle sunuluyor.

İlk versiyonda 262 hp güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motor, üst versiyonda ise 295 hp güç ve 500 Nm tork üreten 2.5 litre altı silindirli motor yer alıyor.