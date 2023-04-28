Büyükşehirlerde çalışan memurlara ek zam! Tayin istemesinler diye kira yardımı...

"Mesela 15 bin lira maaşla küçük bir şehirde geçinilirken tayini İstanbul’a veya Ankara’ya çıkıyor. Gitmeme gibi bir durumu da olmuyor. Böyle olunca da hayat şartları ile maliyetler arasında büyük bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Seçim sonrasında bu dengesizliği ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak."