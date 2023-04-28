Büyükşehirlerde çalışan memurlara ek zam! Tayin istemesinler diye kira yardımı...
İSTANBUL, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek zam geliyor. Bölgesel geçim endeksi dikkate alınarak memurlara 'büyükşehir zammı' yapılacak. Kira desteği dahil ilave ödemeler getiriliyor...
Büyük şehirde görev yapan memurlara kira desteği dahil 'büyükşehir görev zammı' geliyor. Geçmişte terör sebebiyle doğu ve güneydoğuya gitmek istemeyen kamu çalışanları bu defa yüksek maliyetlerden dolayı büyük şehirlerde görev almak istemiyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki yüksek kiralar ve yaşama maliyetleri son dönemde yüksek memurların bu şehirlerden başka illere yönelik tayin taleplerini artırdı.
Türkiye gazetesinin haberine göre, aktardığına göre AK Parti, memurların büyük şehirlerden kaçma çabasını dikkate alarak seçim sonrasına yönelik hazırlık yapmaya başladı. Seçim beyannamesinde ‘İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endeksleri dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyo-ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı’ ifadesi yer aldı.
AK Parti kaynakları memurlara büyükşehir zammıyla ilgili şunları dile getirdi: “Metropol kentlerde kiralar başta olmak üzere maliyetler yükseldi. Özel sektör çalışanları bir şekilde bu maliyetlerin karşılanması için destekleniyor. Ama kamu çalışanlarının böyle bir durumu yok."
"Mesela 15 bin lira maaşla küçük bir şehirde geçinilirken tayini İstanbul’a veya Ankara’ya çıkıyor. Gitmeme gibi bir durumu da olmuyor. Böyle olunca da hayat şartları ile maliyetler arasında büyük bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Seçim sonrasında bu dengesizliği ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak."