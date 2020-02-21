Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un yoksul çocukları araştırdı rakamlar iç yakıcı

Beslenemiyorlar, ısınamıyorlar, kitap okuyamıyorlar

Hane halkı gelir düzeyi 3 bin TL ve altında olan, 0-15 yaş arasında en az bir çocuğu olan aileler tercih edildi. Kriterlere uyan 815 hanenin yanıtları üzerinden analiz yapıldı. Araştırmada bir hanede yaşayan ortalama kişi sayısı 4,4 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında İstanbul için hane halkı ortalama büyüklüğü ise 3,4’tü. Araştırmanın ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlar şöyle: