Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un yoksul çocukları araştırdı rakamlar iç yakıcı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, kentteki çocuk yoksulluğunu araştırdı. Evlerin yüzde 44'ünde çocuklar yeterli beslenemiyor ve yeterli ısınamıyor. İşte çarpıcı sonuçlar...
İBB bünyesinde yeni kurulan İstanbul İstatistik Ofisi, kentteki çocuk yoksulluğunu araştırdı. Çarpıcı bilgilerin yer aldığı araştırmaya göre; hanelerin yüzde 44.7'sinde çocuklar yeterli beslenme olanaklarına sahip değil. Yüzde 42.3'ünde çocukların günlük kullanım dışında başka bir ayakkabısı yok. Yüzde 44.4'ünde ısınma sorunu var. Hanelerin yüzde 46,5'inde ebeveynler, maddi yetersizlik nedeniyle çocuklarına kitap alamıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı’na bağlı olarak açılan İstanbul İstatistik Ofisi çalışmalarına başladı. İstanbul’da çocuk yoksulluğunu araştıran ofis, çarpıcı verilere ulaştı. Araştırma, 16-27 Aralık 2019 tarihleri arasında 74 mahallede 1002 haneyle yüz yüze görüşülerek anket çalışması olarak yapıldı.
Beslenemiyorlar, ısınamıyorlar, kitap okuyamıyorlar
Hane halkı gelir düzeyi 3 bin TL ve altında olan, 0-15 yaş arasında en az bir çocuğu olan aileler tercih edildi. Kriterlere uyan 815 hanenin yanıtları üzerinden analiz yapıldı. Araştırmada bir hanede yaşayan ortalama kişi sayısı 4,4 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında İstanbul için hane halkı ortalama büyüklüğü ise 3,4’tü. Araştırmanın ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlar şöyle:
* Hanelerin yüzde 42,3’ünde çocukların günlük kullanım dışında başka bir ayakkabısı yok.