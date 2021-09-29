Büyükelçi Myanmar'a gidemedi Rize'deki köyüne döndü: Şimdi önemi arttı

Bağ ve bahçe ile çevre düzenlemelerinde anne ve babasına yardım ettiğini söyleyen Akın, "Buradaki iklim çok yağışlı ve arazi eğimli. Son dönemde sürekli sel afetleri oluyor. Burada arazi tehlikeye girdi ve birkaç kez evlerimizi tahliye ettik." dedi.