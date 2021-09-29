Büyükelçi Myanmar'a gidemedi Rize'deki köyüne döndü: Şimdi önemi arttı
TÜRKİYE'nin Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Sait Akın, iç karışıklık nedeniyle ülkeye gidemeyince bir süreliğine geldiği memleketi Rize'nin Hemşin ilçesi Çamlıtepe köyünde ailesi ile kalıyor.
Büyükelçi Ali Sait Akın, yaklaşık 6 ay önce Dışişleri Bakanlığı'nca Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı. Ülkede devam eden iç karışıklık nedeniyle büyükelçi değişikliği yapılamayınca Akın da görevine başlayamadı.
Akın, bir süreliğine geldiği memleketi Rize'nin Hemşin ilçesi Çamlıtepe köyünde annesi ve babası ile kalıyor. Ülkeye gideceği günü bekleyen Akın, bağ ve bahçe işleri ile uğraşıyor, çevre düzenliyor, heyelanlara karşı su yollarını açıyor.
Myanmar'daki iç karışıklıklar dolayısıyla bu aşamada göreve başlamasının uygun görülmediğini kaydeden Büyükelçi Ali Sait Akın, bir süreliğine köyüne geldiğini söyledi.
Bağ ve bahçe ile çevre düzenlemelerinde anne ve babasına yardım ettiğini söyleyen Akın, "Buradaki iklim çok yağışlı ve arazi eğimli. Son dönemde sürekli sel afetleri oluyor. Burada arazi tehlikeye girdi ve birkaç kez evlerimizi tahliye ettik." dedi.