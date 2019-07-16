Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi!

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.

Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi! - Sayfa 1

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bir önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrak okundu. Ardından sanıkların beyanlarına geçildi.

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Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi! - Sayfa 2

Sanık Hayreddin Aydınbaş, beyanlarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınmasını talep etti.

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Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi! - Sayfa 3

SEGBİS kaydının açılmasının ardından savunmasına devam eden Aydınbaş, davanın bir cinayet davası olduğunu ancak "anayasal düzeni ihlal" suçundan yargılanmasına anlam veremediğini söyledi.

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Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi! - Sayfa 4

Uzun süredir tutuklu yargılandığını savunan Aydınbaş, tahliye talebinde bulundu.

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