Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi!
Anadolu Ajansı
Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bir önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrak okundu. Ardından sanıkların beyanlarına geçildi.
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Sanık Hayreddin Aydınbaş, beyanlarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınmasını talep etti.
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SEGBİS kaydının açılmasının ardından savunmasına devam eden Aydınbaş, davanın bir cinayet davası olduğunu ancak "anayasal düzeni ihlal" suçundan yargılanmasına anlam veremediğini söyledi.
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Uzun süredir tutuklu yargılandığını savunan Aydınbaş, tahliye talebinde bulundu.
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