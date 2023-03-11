Büyükelçi Devrim Öztürk'e ne oldu! Rönesans enkazı kaldırıldı ama Büyükelçi'nin cenazesi 34 gündür yok

Yaklaşık 15-20 gün sonra enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Yakınları, Devrim Öztürk’ün ne cansız bedenine ulaşabildi, ne de izine rastladı. İsmi hiçbir listede yoktu. Kayıp aileleriyle birlikte DNA ve parmak izi bıraktılar ama bir eşleşme olmadı. Tüm cenazelerin fotoğraflarına tek tek bakıldı. Ondan da bir sonuç çıkmadı.