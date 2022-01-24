Büyükçekmece'de donduran bekleyiş! Otobüsler uzun süre gelmedi
İSTANBUL'da yoğun kar yağışı etkili olurken trafik de felç oldu. Otobüsler gecikince vatandaşlar dakikalarca kar yağışının altında beklemek zorunda kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul, öğle saatlerinde yoğun kar yağışının etkisi altına girdi.
D-100 ve TEM Otoyolu'nde sürücüler zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu oluştu.
Vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle geciken otobüsleri dakikalarca bekledi. Bir kişi vakit namazını karın üzerinde kıldı.
Durakta yoğun kar yağışının altında otobüs bekleyen Ahmet Akkuş, "Böyle kar yağmasını bekliyorduk. Hastaneden yeni geldik. 40-45 dakikadır araba bekliyoruz. Tepecik Mahallesine gideceğiz. Otobüs bekliyoruz" dedi.