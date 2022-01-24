BIST 1.910
DOLAR 13,48
EURO 15,29
ALTIN 798,10

Büyükçekmece'de donduran bekleyiş! Otobüsler uzun süre gelmedi

Büyükçekmece'de donduran bekleyiş! Otobüsler uzun süre gelmedi

İSTANBUL'da yoğun kar yağışı etkili olurken trafik de felç oldu. Otobüsler gecikince vatandaşlar dakikalarca kar yağışının altında beklemek zorunda kaldı.

Büyükçekmece'de donduran bekleyiş! Otobüsler uzun süre gelmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul, öğle saatlerinde yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. 

15
Büyükçekmece'de donduran bekleyiş! Otobüsler uzun süre gelmedi

D-100  ve TEM Otoyolu'nde sürücüler zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu oluştu. 

25
Büyükçekmece'de donduran bekleyiş! Otobüsler uzun süre gelmedi

Vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle geciken otobüsleri dakikalarca bekledi. Bir kişi vakit namazını karın üzerinde kıldı.

35
Büyükçekmece'de donduran bekleyiş! Otobüsler uzun süre gelmedi

Durakta yoğun kar yağışının altında otobüs bekleyen Ahmet Akkuş, "Böyle kar yağmasını bekliyorduk. Hastaneden yeni geldik. 40-45 dakikadır araba bekliyoruz. Tepecik Mahallesine gideceğiz. Otobüs bekliyoruz" dedi.

45