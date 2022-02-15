Büyükçekmece’de 15 milyonluk lüks villalarda vaziyet korkunç! Yarıklar oluştu çökme tehlikesi var

İstanbul Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi’nde bulunan özel bir sitenin içerisindeki değeri 15 milyon TL olan villalar, hemen yanı başlarında yapılan inşaat nedeniyle yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Havadan çekilen görüntülerde büyük yarıklar ve yıkılan kulübe olduğu görüldü. Yaklaşık 11 gündür büyük yarıkların oluştuğu lüks villaların bahçesinde havuz, su depoları ve ortak kullanım alanı olan binalar kullanılamaz hale geldi.