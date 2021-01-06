Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 17'ye düştü! Sular yüzlerce metre çekildi

İstanbul’da beklenen yağmurların yağmamasının ardından en önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nün su oranı son 13 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 17’ye kadar düştü. Suların yüzlerce metre çekilmesi ile gölde yeni kıyı seti oluştu. Öte yandan avcıların göl içerisine özellikle akşam kaçak avcılık yapmak için kamışlardan oluşturdukları gizlenme alanı havadan görüntülendi.