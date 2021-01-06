Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 17'ye düştü! Sular yüzlerce metre çekildi
BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde korkutan görüntü... Suyun çekildiği alanda yeni kıyı seti oluştu... Suyun çekilmesini fırsat bilen avcılar kendilerine geçici gizlenme alanı yaptı... Su seviyesi son 13 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 17'ye kadar düştü... İşte suyun çekildiği yüzlerce metrelik alan...
İstanbul’da beklenen yağmurların yağmamasının ardından en önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nün su oranı son 13 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 17’ye kadar düştü. Suların yüzlerce metre çekilmesi ile gölde yeni kıyı seti oluştu. Öte yandan avcıların göl içerisine özellikle akşam kaçak avcılık yapmak için kamışlardan oluşturdukları gizlenme alanı havadan görüntülendi.
Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların bugün itibariyle doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19.47’ye kadar indi.
Bu oran 2020 yılında yüzde 39.31, 2019 yılında yüzde 86.86, 2018 yılında ise yüzde 65.51 olarak kayıtlara geçmişti. Kuraklığın en net görüntüsü, İstanbul’un en önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nün havadan çekilen görüntüsü ile gözler önüne serildi.
Suların yüzlerce metre çekildiği alanda çorak arazi ortaya çıktı. Suların çekilmesi ile birlikte göl içerisinde yeni kıyı seti de oluştu. Oluşan kıyı setinin gerisinde küçük göl birikintileri olduğu görüldü.