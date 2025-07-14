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Büyük yangın! Alevler hızla yayılıyor camiden de anons yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Büyük yangın! Alevler hızla yayılıyor camiden de anons yapıldı

Edirne'de yangın çıktı. Geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı. Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı.

Büyük yangın! Alevler hızla yayılıyor camiden de anons yapıldı - Resim: 1

Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.

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Büyük yangın! Alevler hızla yayılıyor camiden de anons yapıldı - Resim: 2

Haber verilmesi üzerine ekipler bölgeye intikal etti. Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belli bölgelerde söndürme çalışmalarına katkı sunuyor.

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Büyük yangın! Alevler hızla yayılıyor camiden de anons yapıldı - Resim: 3

Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı.

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Büyük yangın! Alevler hızla yayılıyor camiden de anons yapıldı - Resim: 4

Köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı. Geniş alandaki anız yangını kontrol altına alındı.

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