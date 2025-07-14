Büyük yangın! Alevler hızla yayılıyor camiden de anons yapıldı
Anadolu Ajansı
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Edirne'de yangın çıktı. Geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı. Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı.
Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.
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Haber verilmesi üzerine ekipler bölgeye intikal etti. Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belli bölgelerde söndürme çalışmalarına katkı sunuyor.
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Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı.
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Köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı. Geniş alandaki anız yangını kontrol altına alındı.
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