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Büyük müjde 12 bin 823 kişi alınacak! Başvurular bugün başladı

Büyük müjde 12 bin 823 kişi alınacak! Başvurular bugün başladı

Adalet Bakanlığına alınacak 12 bin 823 sözleşmeli personel için ilanlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Büyük müjde 12 bin 823 kişi alınacak! Başvurular bugün başladı

 Adalet Bakanlığına 12 bin 823 sözleşmeli personel alınacak. Buna göre, bakanlık, merkez ve taşra teşkilatına çeşitli kadrolar için 301 personel alacak. Bu kadrolar için başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak.

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Büyük müjde 12 bin 823 kişi alınacak! Başvurular bugün başladı

Ayrıca 6 bin 459 zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli ile 500 icra katibi alınacak.

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Büyük müjde 12 bin 823 kişi alınacak! Başvurular bugün başladı

Bu kadrolar için de başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranından gerçekleştirebilecek.

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Büyük müjde 12 bin 823 kişi alınacak! Başvurular bugün başladı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 5 bin 455 infaz ve koruma memuru, büro personeli, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci istihdam edilecek. Başvurular, 1-17 Mart arasında e-Devlet'ten Adalet Bakanlığı İş Başvuru bölümünden alınacak.

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