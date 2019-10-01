Büyük merak konusu olmuştu! İşte Mucize Doktor'un orijinal versiyonunda oynayan oyuncular
Fox TV'de yayın hayatına başlayan Mucize Doktor reyting sıralamasında yeniden zirveye yerleşirken dizinin orijinal versiyonundaki oyuncular büyük merak konusu oldu.
Good Doctor isimli Kore yapımı dizi Amerika ve Japonya versiyonlarının ardından ülkemiz ekranlarına da uyarlandı. Peki dizinin orijinal versiyonundaki oyuncular kim?
18
Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa karakterinin orijinalini canlandıran oyuncu Joo Woon.
28
Doktor Nazlı ve Cha-Yoon Seo
38
Onur Tuna'nın canlandırdığı Doktor Ferman ve Koreli versiyonu
48