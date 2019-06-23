Büyük İstanbul Otogarı'nda seçim nedeniyle adım atacak yer kalmadı
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'a gelen vatandaşlar nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda adım atılacak yer kalmadı, uzun otobüs kuyrukları oluştu.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından memleketlerine ve tatile giden İstanbullu vatandaşlar, vatandaşlık görevlerini yapmak için bugün geri döndü. Ancak 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda inen yolcular nedeniyle, kilometrelerce otobüs kuyruğu oluştu.
Otogar ve çevresinde seçmenlerin İstanbul'a gelmesinden dolayı oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzayan otobüs kuyruğunda vatandaşlar otogara girmek için uzun süre bekledi. Otogardaki yoğunluk, sandıkların kapanmasıyla birlikte azalmış durumda.
Seçimden sonra tatile devam: Otogardaki yoğunluktan dolayı bazı otobüs firmaları yolcu servisi yetiştirmekte güçlük çekti. Vatandaşlar oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söylediler.
Otogar girişinde yoğunluk olduğunu belirten bir vatandaş, "Seçim için geldik. Yolda değil ama otogara girişte aşırı derecede yoğunluk var. 45 dakikadır da servis bekliyoruz" ifadelerini kullandı.