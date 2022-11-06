Büyük İstanbul Maratonu yapıldı! Dünyada Tek'... İşte rekorla biten İstanbul Maratonu'nun kazananları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu başladı. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategorisinde yer verilen maraton, 44. kez gerçekleştiriliyor.