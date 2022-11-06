Büyük İstanbul Maratonu yapıldı! Dünyada Tek'... İşte rekorla biten İstanbul Maratonu'nun kazananları
Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 44. İstanbul Maratonu yapıldı. 44. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı. 60 binin üzerinde katılımcının yer aldığı koşudan renkli görüntüler geldi. İşte o anlar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu koşuldu. 44. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu başladı. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategorisinde yer verilen maraton, 44. kez gerçekleştiriliyor.
Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.
44. İstanbul Maratonu'nda 56 elit atlet mücadele veriyor. Kadınlarda Sechale Dalase ile Melesech Tsegaye, erkeklerde ise Marius Kimutai, Samuel Kiplimo, Tadesse Kemechachu ve Robert Kipkemboi yarışın favori atletleri arasında yer alıyor.