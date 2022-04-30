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Büyük heyecan! Trabzonspor taraftarları toplanmaya başladı

Büyük heyecan! Trabzonspor taraftarları toplanmaya başladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'da taraftarlar, şehir merkezinde toplanmaya başladı.

Büyük heyecan! Trabzonspor taraftarları toplanmaya başladı

Bordo-mavili taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na gelmeye başladı. Formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

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Büyük heyecan! Trabzonspor taraftarları toplanmaya başladı

Taraftarların maçı izleyebilmeleri için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Avni Aker Millet Bahçesi'ne de dev ekranlar kuruldu.

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Büyük heyecan! Trabzonspor taraftarları toplanmaya başladı

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

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Büyük heyecan! Trabzonspor taraftarları toplanmaya başladı
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