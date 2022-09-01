Büyük heyecan 20 bin öğretmen atandı! Gözyaşlarına boğuldular
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Ekranda ismini görenler gözyaşlarına boğuldu. En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleşti. İşte törenden görüntüler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen öğretmen ataması töreninde büyük heyecan yaşandı. Ekranda ismini görenler gözyaşlarına boğuldu.
Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atandı. En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleşti.
Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip etti.
İşte törenden görüntüler...