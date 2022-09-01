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Büyük heyecan 20 bin öğretmen atandı! Gözyaşlarına boğuldular

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Büyük heyecan 20 bin öğretmen atandı! Gözyaşlarına boğuldular

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Ekranda ismini görenler gözyaşlarına boğuldu. En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleşti.  İşte törenden görüntüler...

Büyük heyecan 20 bin öğretmen atandı! Gözyaşlarına boğuldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen öğretmen ataması töreninde büyük heyecan yaşandı. Ekranda ismini görenler gözyaşlarına boğuldu.

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Büyük heyecan 20 bin öğretmen atandı! Gözyaşlarına boğuldular

Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atandı. En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleşti. 

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Büyük heyecan 20 bin öğretmen atandı! Gözyaşlarına boğuldular

Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip etti.

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Büyük heyecan 20 bin öğretmen atandı! Gözyaşlarına boğuldular

İşte törenden görüntüler...

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