Büyük gün yarın! Apple 'Hi Speed' etkinliğinde o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

Davetiyedeki "Hi, Speed" (Merhaba, Hız) sözleri birçok uzmana göre Apple'ın yeni telefonlarında 5G teknolojisine geçeceğinin işareti olarak görüldü. Apple bu konuda rakipleri Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG ve diğerlerinin gerisinde kalmıştı.