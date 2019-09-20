Büyük ciciş Esra Ersoy çırılçıplak pozunu paylaştı görenler 'bu kadarına da pes' dedi
Cicişler lakabıyla tanınan ikiliden Esra Ersoy, sosyal medya hesabından oyuncak bir ayıya sarıldığı çırılçıplak pozunu paylaşınca kısa sürede eleştirilerin odağında yerini aldı.
Televizyon ekranlarında bir dönem adlarından sıkça söz ettiren, ardından birçok isimle birlikte görüntülenerek ara ara gündeme gelen ciciş kardeşlerin büyüklerinden skandal denebilecek bir paylaşım geldi. Esra Ersoy, çıplak paylaşımıyla sosyal medyada olay yarattı.
Kardeşi Ceyda Ersoy'un aksine sosyal medya hesabından cesur pozlar vermesiyle de bilinen Esra Ersoy, 350 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı çıplak paylaşımını apar topar kaldırdı.
Rüzgar gibi eser geçerim: Esra Ersoy fotoğrafı kaldırsa da, çıplak pozu kısa sürede çeşitli haber sitelerinde yer alarak yayıldı. Ersoy, fotoğrafı "Dünya fenomenleri daha neler koyuyor valla. Podyumda hepsini sollar rüzgar gibi eser geçerim valla isterlerse 190 boyunda olsunlar. 172 boyumla hepsine 1000 basarım. Ama görüldüğü üzere taçsız kraliçeyim" notuyla paylaşmıştı.
Kısa sürede yayılan fotoğrafa şu yorumlar yapıldı:
- "O kadar edepsiz bir fotoğraf ki bakmaya utanıyorum"
- "Mübarek günde yaptığı bu paylaşımdan utanmalısın"
- "Gündeme gelme çabası"