Büyük Çamlıca Camisi'nde sergileniyor dikkat çeken Kur'an-ı Kerim
Ramazan ayı boyunca Büyük Çamlıca Camisi'nin avlusunda sergilenen Kur'an-ı Kerim, 71'e 98 santim büyüklüğü ve 70 kilo ağırlığıyla dikkati çekti.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın Sultanahmet'ten sonra İstanbul'daki ikinci konumu olan Büyük Çamlıca Camisi'nin avlusunda sergilenen Kur'an-ı Kerim yoğun ilgi gördü.
Mustafa Cülfük, hazırlanmasını ve basımını üstlendiği yaklaşık 70 kilo ağırlığıyla dikkati çeken esere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in duvara asılmak için değil, ilk ayetinde olduğu gibi okumak için var olduğunu dile getirdi.
Çalışmanın fikrinin iki sene önce Kadir Gecesi'nde gördüğü bir rüyanın ardından ortaya çıktığını belirten Cülfük, "Ertesi gün ekibi topladım ve 'Şükürler olsun çok farklı bir güne başladık. Bu günden sonra çok ciddi bir yoğunluğumuz olacak.' diyerek projeyi aktardım. Ekip arkadaşlarım da iki sene bilfiil ciddi bir emek verdi ve muhteşem bir eser ortaya çıkardık." diye konuştu.
Cülfük, büyük ölçülerde bir Kur'an-ı Kerim hazırlamalarında özel bir amaç daha olduğunu aktararak, "Müslümanlar olarak en büyük kitabımızı, Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne gönderdiği en büyük kitabı en büyük haliyle basmak istedik." ifadesini kullandı.