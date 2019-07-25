Büyük Çamlıca Camii'nde dev Türk bayrağı açıldı

"Dünya'nın en büyük ikinci camisi"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de çocukların, bu ümmetin en büyük zenginliği olduğunu dile getirdi. Büyük Çamlıca Camisi'nin, asrın mührü, bu yüzyılın en önemli eseri olduğunu belirten Türkmen, "Elbette ki Avrasya Tüp Geçit Projesi, Marmaray, köprüler, yollar, havalimanları çok önemli projeler ama bu cami, başka bir anlam taşıyor. Burası bir medeniyetin çok önemli bir nişanesi ve özel bir eseridir. Dünyanın en büyük ikinci camisi, Büyük Çamlıca Camisi'dir." dedi.