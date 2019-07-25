Büyük Çamlıca Camii'nde dev Türk bayrağı açıldı
Büyük Çamlıca Camisi'nde, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Müftülüğünce Yaz Kuran Kursu Şenliği yapıldı. Çok sayıda çocuğun katıldığı ve renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte, 15 Temmuz'da şehit ve gazi olanların hatırası için 1453 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.
İstanbul'un yeni sembollerinden biri olan Büyük Çamlıca Camisi'nin avlusunda gerçekleştirilen Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Müftülüğünce Yaz Kuran Kursu Şenliği, caminin Kuran kursu öğrencileri Ahmet Emre Belge ile Necip Fazıl Belge tarafından okunan sela ile başladı. Kuran kursu öğrencisi Muhammed Berk Sarıoğlu da şenlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, şenlikte yaptığı konuşmada, camilerde her cuma vaaz verildiğini, etkinliklerin yapıldığını ama bunların içinde en değerlisinin bugün gerçekleştirilen şenlik olduğunu söyledi. Bir ülke yönetiminde ekonominin, güvenliğin, adaletin önemli olabildiğini ama en önemlisinin ülkenin geleceği çocuklar olduğunu ifade eden Demiröz, bunu idrak ederek bu etkinliği düzenleyen büyüklere teşekkür etti.
"Camiler çocuklarla daha güzel"
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de camilerin, çocuklarla daha güzel olduğunu dile getirdi. Demiryürek, İstanbul'un son dönem sembol yapılarından biri olan Çamlıca Camisi'nin, bundan sonra konferans merkezleri, sergi salonları ile sosyal hayatın da önemli noktalarından biri olacağını ifade etti.
"Dünya'nın en büyük ikinci camisi"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de çocukların, bu ümmetin en büyük zenginliği olduğunu dile getirdi. Büyük Çamlıca Camisi'nin, asrın mührü, bu yüzyılın en önemli eseri olduğunu belirten Türkmen, "Elbette ki Avrasya Tüp Geçit Projesi, Marmaray, köprüler, yollar, havalimanları çok önemli projeler ama bu cami, başka bir anlam taşıyor. Burası bir medeniyetin çok önemli bir nişanesi ve özel bir eseridir. Dünyanın en büyük ikinci camisi, Büyük Çamlıca Camisi'dir." dedi.