Büyük bir sesin ardından bina sallanmış! İzmir'de büyük panik çok feci yaralılar var
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir evde doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada baba ve oğlu yaralandı. Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu.
5 katlı apartmanın 4. katında doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.
Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama anında binada bulunan baba A.F.A ile oğlu B.A. (20) yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.
Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu. Doğal gaz ekipleri bölgedeki gaz akışını durdurdu, belediye çalışanları da sokağa dökülen cam kırıklarını temizledi.
Komşulardan Tamer Tezeren, gazetecilere, büyük bir sesin ardından binanın sallandığını ve çok korktuklarını söyledi.