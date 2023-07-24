Büyük bir sesin ardından bina sallanmış! İzmir'de büyük panik çok feci yaralılar var

Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama anında binada bulunan baba A.F.A ile oğlu B.A. (20) yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.