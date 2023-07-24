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Büyük bir sesin ardından bina sallanmış! İzmir'de büyük panik çok feci yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Büyük bir sesin ardından bina sallanmış! İzmir'de büyük panik çok feci yaralılar var

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir evde doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada baba ve oğlu yaralandı. Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu.

Büyük bir sesin ardından bina sallanmış! İzmir'de büyük panik çok feci yaralılar var

5 katlı apartmanın 4. katında doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.

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Büyük bir sesin ardından bina sallanmış! İzmir'de büyük panik çok feci yaralılar var

Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama anında binada bulunan baba A.F.A ile oğlu B.A. (20) yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

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Büyük bir sesin ardından bina sallanmış! İzmir'de büyük panik çok feci yaralılar var

Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu. Doğal gaz ekipleri bölgedeki gaz akışını durdurdu, belediye çalışanları da sokağa dökülen cam kırıklarını temizledi.

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Büyük bir sesin ardından bina sallanmış! İzmir'de büyük panik çok feci yaralılar var

Komşulardan Tamer Tezeren, gazetecilere, büyük bir sesin ardından binanın sallandığını ve çok korktuklarını söyledi.

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