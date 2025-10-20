Büyük aşkla başlamıştı! İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir resmen boşandı...

"EVET HABERLER DOĞRU"

Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak boşandıklarını resmi olarak duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru, geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık.