Büyük aşkla başlamıştı! İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir resmen boşandı...
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, bir süredir konuşulan ayrılık iddialarını doğruladı. 2022'de Roma'da evlenen ünlü çift, "Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık" sözleriyle evliliklerinin sona erdiğini duyurdu.
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, yaklaşık dört yıl süren ilişkilerini 2022 yılında İtalya'nın Roma kentinde gerçekleşen sade bir törenle evlilikle taçlandırmıştı. Ancak son haftalarda magazin gündeminde yer alan "ayrılık" söylentileri doğru çıktı.
"EVET HABERLER DOĞRU"
Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak boşandıklarını resmi olarak duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru, geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık.
Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz.