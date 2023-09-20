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Büyük aşk yıldırım hızıyla nikaha taşındı! Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden evlilik kararı

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Büyük aşk yıldırım hızıyla nikaha taşındı! Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden evlilik kararı

Yaşadıkları aşkla gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Alina Boz ve işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'den hayranlarını sevindiren haber. Ünlü çift gittikleri Paris tatilinde evlilik kararı aldı.

Büyük aşk yıldırım hızıyla nikaha taşındı! Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden evlilik kararı

Televizyon dünyasının birçok sevilen dizisinde rol alan ünlü oyuncu Alina Boz geçtiğimiz aylarda Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile evliliğe giden ilişkilerini noktalandırmıştı.

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Büyük aşk yıldırım hızıyla nikaha taşındı! Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden evlilik kararı

Ayrılıktan kısa bir süre sonra ise magazin dünyasının çapkın ismi işletmeci Umut Evirgen ile hızlıca yeni bir aşka yelken açmıştı

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Büyük aşk yıldırım hızıyla nikaha taşındı! Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden evlilik kararı

İlişkileri ilk olarak sosyal medya hesaplarından duyurarak hayranlarıyla paylaşan ikiliden çok geçmeden sevindiren bir haber geldi.

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Büyük aşk yıldırım hızıyla nikaha taşındı! Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden evlilik kararı

Sürpriz aşklarıyla gündemden düşmeyen ikili 3 aylık taze ilişkilerini çıktıkları Paris tatilinde evlilikle taçlandırmaya kararı aldı.

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