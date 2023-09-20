Büyük aşk yıldırım hızıyla nikaha taşındı! Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden evlilik kararı
Yaşadıkları aşkla gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Alina Boz ve işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'den hayranlarını sevindiren haber. Ünlü çift gittikleri Paris tatilinde evlilik kararı aldı.
Televizyon dünyasının birçok sevilen dizisinde rol alan ünlü oyuncu Alina Boz geçtiğimiz aylarda Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile evliliğe giden ilişkilerini noktalandırmıştı.
Ayrılıktan kısa bir süre sonra ise magazin dünyasının çapkın ismi işletmeci Umut Evirgen ile hızlıca yeni bir aşka yelken açmıştı
İlişkileri ilk olarak sosyal medya hesaplarından duyurarak hayranlarıyla paylaşan ikiliden çok geçmeden sevindiren bir haber geldi.
Sürpriz aşklarıyla gündemden düşmeyen ikili 3 aylık taze ilişkilerini çıktıkları Paris tatilinde evlilikle taçlandırmaya kararı aldı.