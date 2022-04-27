Büyük aşk sadece 5 yıl sürdü Ceren Monay Fransız eşinden tek celsede boşandı!
Son olarak 'Yalancılar ve Mumları' dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Ceren Moray, 2017 yılında Fransız Nico Brun ile Bodrum’da nikâh masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun beş yıllık evliliği tek celsede bitti.
2007-2011 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen 'Kavak Yelleri' dizisiyle şöhreti yakalayan 36 yaşındaki Ceren Moray, son olarak 'Yalancılar ve Mumları' adlı diziyle ekranlara gelmiş; ancak dizi sadece beş bölüm sonra final yapmıştı.
Moray, geçtiğimiz aylarda 2017 yılında hayatını birleştirdiği Fransız eşi Nico Burn ile Bebek'te objekltiflere yansımış, spor tarzlarıyla dikkat çeken ikili muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.
Şoke olduk: Ceren Moray, erken final yapan dizisiyle ilgili, "Bizim için de çok erken bir final oldu, tüm ekip olarak şoke olduk. Seyirci daha farklı bir iş istedi galiba, bu sene böyle olsun" açıklamasını yapmıştı.
Senaryo seçimlerine çok dikkat ettiğini belirten oyuncu, "Bunu doğum sancısı gibi aylarca okudum ve çalıştım, erken bitmesine çok üzüldüm" şeklinde konuşmuştu.