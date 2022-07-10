Büyük aşk ifşa oldu! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaştı
Hadise ile biten aşkından sonra adı Hande Erçel ile anılan Kaan Yıldırım son dönemlerde özel hayatıyla gündemlerden düşmüyor. Ünlü oyuncu bu kez gönlünü kendisi gibi oyuncu Pınar Deniz'e kaptırmış.
Son zamanlarda özel hayatı ile gündemlerden düşmeyen Kaan Yıldırım'ın bu defa da meslektaşı Pınar Deniz'le aşk yaşadığı iddia edildi.
2016'da kendisi gibi oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile nikah masasına oturan ve 3 yıllık evliliklerini 2019 yılında sonlandıran Kaan Yıldırım uzun Aradan sonra şarkıcı Hadise ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Yakışıklı oyuncunun Hadise ile olan aşkı bitince adı Hande Erçel ile anılanmıştı. Yıldırım'ın Erçel'i aldatması ile ayrıldıkları iddia edilen ikilinin aşkı kısa sürdü.
Yakışıklı oyuncu, gönlünü yine oyuncu bir güzele kaptırdı. Yıldırım'ın şimdilerde Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakterine can veren Pınar Deniz ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.