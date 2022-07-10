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Büyük aşk ifşa oldu! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaştı

Büyük aşk ifşa oldu! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaştı

Hadise ile biten aşkından sonra adı Hande Erçel ile anılan Kaan Yıldırım son dönemlerde özel hayatıyla gündemlerden düşmüyor. Ünlü oyuncu bu kez gönlünü kendisi gibi oyuncu Pınar Deniz'e kaptırmış.

Büyük aşk ifşa oldu! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaştı

Son zamanlarda özel hayatı ile gündemlerden düşmeyen Kaan Yıldırım'ın bu defa da meslektaşı Pınar Deniz'le aşk yaşadığı iddia edildi.

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Büyük aşk ifşa oldu! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaştı

2016'da kendisi gibi oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile nikah masasına oturan ve 3 yıllık evliliklerini 2019 yılında sonlandıran Kaan Yıldırım uzun Aradan sonra şarkıcı Hadise ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Büyük aşk ifşa oldu! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaştı

Yakışıklı oyuncunun Hadise ile olan aşkı bitince adı Hande Erçel ile anılanmıştı. Yıldırım'ın Erçel'i aldatması ile ayrıldıkları iddia edilen ikilinin aşkı kısa sürdü.

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Büyük aşk ifşa oldu! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaştı

Yakışıklı oyuncu, gönlünü yine oyuncu bir güzele kaptırdı. Yıldırım'ın şimdilerde Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakterine can veren Pınar Deniz ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

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