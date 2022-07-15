Büyük aşk bitmedi! Aşk-ı Memnu'nun dizisinin yıldızları 12 yıl sonra aynı sette
Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 12 yıl sonra New York'ta çekilecek bir aşk dizisi için aynı projedeler. Geçtiğimiz gün ilk defa bir araya gelen ikili provalara başladı.
2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan dönemine damga vuran ve hala tüm Türkiye'nin gündeminde olan Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları 12 yıl aradan sonra tekrardan aynı projede buluşuyor!
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol paylaştığı ve kariyerlerinde dönüm noktası olan proje tekrar bölümleri ile hala her yıl ekranlarımızda yerini koruyor.
Her yıl keyifle izlenen projenin başrolleri hayranları tarafından yoğun ısrarla yeni bir dizi için bir araya getirilmeye çalışılıyordu. İkiliyi yıllardır yapımcılar bir araya getirmeyi başaramamıştı. Ta ki bu yaza kadar….
OGM Pictures’ın patronu Onur Güvenatam iki star oyuncuyu Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluşturuyor.