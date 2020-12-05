Büyü için kedilerin patilerini kesiyorlar! Diyarbakır'daki olaya Haluk Levent sessiz kalmadı
DİYARBAKIR'da kedi kesme olaylarının nedeni büyü çıktı. Kedi katliamının yaşandığı kentte hayvan severler büyük tepki gösterdi. Öte yandan şarkıcı Haluk Levent, kedinin yardımını üstlendiğini duyurdu.
Diyarbakır, kedileri vahşice kullanarak yapılan 'büyü' iddialarını konuşuyor... Kentte, son günlerde ayakları kesilen kedi şikayetleri arttı. Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir sitede kedinin ayakları kesik halde bulundu. İddiaya göre kesilen ayaklarla büyü yapıldığının halk arasında koşulması hayvan severleri çileden çıkardı.
Hayvan hakları yasanın gelmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan hayvan severler ve veterinerler, korkunç vahşetin önüne geçilmesi için yetkililere seslendi. Bacağı kesilen kedinin tedavileri devam ederken şikayetçi olan hayvan sever güvenlik güçlerinin desteğiyle şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haluk Levent üstlendi: Büyü iddiası sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu, ünlü şarkıcı Haluk Levent kedinin bakımlarını üstlenerek Ferdinand'ın çiftliğine göndereceğini sosyal medyadan duyurdu.
Babasıyla beraber kedileri beslediğini söyleyen Esra Cebe, kalan kedilerin de başına gelebilecek endişesi yaşadığını kaydetti.