Bütün mal varlığını bağışladı, şimdi orada yaşıyor!

Daha 20'li yaşlarının başında İstanbul'daki ailesini bırakıp Ankara'ya giden Zerey, bir taraftan ailesinden ayrı kalmanın üzüntüsünü, diğer yandan da 5 çocuğa bakmak için çabalayan babasına başarılı bir avukat olarak destek çıkacak olmanın mutluluğunu yaşadı. Başarıyla geçen 4 yıllık üniversite hayatının ardından avukat olarak iş dünyasına atılan Zerey, 25 yıl hayallerini süsleyen mesleğini icra etti.

Avukatlık mesleğinin ardından Darülaceze'ye uzanan yaşam hikayesini AA muhabirine anlatan Zerey, ilkokul, ortaokul ve liseyi Fatih'te okuduğunu, Hukuk Fakültesini 1972'de bitirdiğini söyledi. Zerey, avukat olarak çalıştığı süreçte ceza davalarını sevmediği için hukuk davalarına baktığını anlattı.