Bütün İspanya Arda Güler'i konuşuyor! Asisti olay oldu...

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup ederek ligde 6'da 6 yaptı. Mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan milli yıldız Arda Güler, takımın merkezinde önemli rol oynadı ve Mbappe'nin attığı dördüncü golde yaptığı ayağının dışıyla nefis asist ile geceye damga vurdu.