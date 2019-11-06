Bütün büyülerin çözümü bu iksirde! 300 yıllık şeytani büyü karşıtı iksir bulundu!
Bir Saratoga Cadısı’nın doğduğu yerde şeytani büyülerden kurtulmak için kullanıldığı düşünülen Victoria dönemine ait şişede iksir bulundu.
Şüpheli cadı şişesinin 19. yüzyıla dayandığına inanılıyor. Saratoga Cadısı olarak bilinen Angeline Tubbs, 1761’de Northamptonshire’daki Watford kasabasındaki doğmuştu.
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Saratoga Cadısı, 15 yaşında taşındığı ve fal baktığı New York’taki Saratoga Springs’te halen hayalet turlarına konu oluyor.
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19. yüzyıldan kalma şişe, çatı onarımı sırasında bulundu ve balık kancaları, insan dişleri, cam ve bir sıvı içeriyordu. Şişe, şimdi özel bir mülk olan binanın bacası yıkıldığında ortaya çıktı.
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İsmini vermek istemeyen mal sahibi, “Muhtemelen önümüzdeki 100 yıl içinde başka birisinin bulması için onu tekrar gizleyeceğim.” diyor.
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