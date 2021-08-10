Büşra ve ağabeyi su verilmeyince taşıma yöntemini akıl edip 1.5 ton çilek yetiştirdi
KARAMAN'da iki kardeş, üniversite bittikten sonra çilek üreticiliğine başladı. Bölgeye su verilmemesine rağmen 4,5 dönümlük araziden yaklaşık 1,5 ton çilek elde ettiler.
Karaman'ın Taşeli platosunda yer alan Sarıveliler ilçesinde yaşayan Büşra Demirel, Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre iş bulamayınca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisat bölümü mezunu ağabeyi Mustafa Demirel ile köyleri Esentepe’de 1 yıl önce 4,5 dönüm arazide çilek yetiştirmeye başladı.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ile ilçe tarım müdürlüklerinden aldıkları destekle üretime geçtiler.
Çilek tarlasının bağlı olduğu Göktepe Belediyesi'nce, tarlanın bölge dışında kaldığı gerekçesiyle Demirel kardeşlere tarımsal sulama için abonelik verilmedi. İki kardeş, arazöz ve kendi taşıdıkları su tanklarıyla 1 yılda 1,5 ton çilek üretti.
"Bazı sorunlar yaşıyoruz"
Okulu bittikten sonra Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Programı'nda da yüksek lisans eğitimini sürdüren bir yandan da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma bölümü öğrencisi olan Büşra Demirel, "Ağabeyimle okulumuz bitince çilek üretmeye karar verdik. Ancak üretirken bazı sorunlar yaşıyoruz." dedi.