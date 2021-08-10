Büşra ve ağabeyi su verilmeyince taşıma yöntemini akıl edip 1.5 ton çilek yetiştirdi

"Bazı sorunlar yaşıyoruz"

Okulu bittikten sonra Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Programı'nda da yüksek lisans eğitimini sürdüren bir yandan da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma bölümü öğrencisi olan Büşra Demirel, "Ağabeyimle okulumuz bitince çilek üretmeye karar verdik. Ancak üretirken bazı sorunlar yaşıyoruz." dedi.