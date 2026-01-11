Büşra Pekin'den rol açıklaması: Gerekirse yeniden..."

- “Ketenpere Dalavere” filminin nesi sizi cezbetti de teklife “evet” dediniz?

İlk filmim “Kutsal Damacana”da Şafak Sezer’le beraberdik. Bir daha başka bir proje için bir araya gelemedik, ama hep konuşuyorduk. Bir gün bir AVM’de karşılaştığımızda “Bir şey yazıyorum, içinde mutlaka olmalısın” dedi. Okumayı çok isterim dedim, çünkü yıllar olmuştu bir araya gelmeyeli. Şafak’la ikinci kez aynı filmde buluştuk, ama ortak sahnemiz olmadı. Benim sahnelerim hep Uğur Aslan’la karı-kocayı oynadığımız için. Sahnesi olmadığı günlerde de hep setteydi, o yüzden beraberdik.