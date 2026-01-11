Büşra Pekin'den rol açıklaması: Gerekirse yeniden..."
Bir dolandırıcılık hikayesinin anlatıldığı “Ketenpere Dalavere” filmi vizyona girdi. Başrol oyuncularından Şafak Sezer ve Büşra Pekin beyazperdede sinemaseverlerle buluşan yeni filmleri ile ilgili soruları yanıtladı. İşte o paylaşım...
Kamera karşısına geçtiği ilk dizisi, konuk oyuncu olarak rol aldığı “En Son Babalar Duyar”dı. Sonrasında “Hayat Bilgisi”, “Bir Demet Tiyatro”, “Fırtına” ve “Sınıf” gibi projelerde oynadı, ama Türkiye onu 2005 yılında katıldığı BKM Mutfak ekibinin “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı TV programıyla tanıdı…
2007 yılında “Kutsal Damacana”daki performansıyla “Sinemada da varım” dedi… İki yıl sonra Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Neşeli Hayat” filmindeki “Ayla Şenyurt” rolüyle ödüller kazanıp, yeni kuşağın kadın sinema oyuncuları arasına adını yazdırdı… Pekin’in 18 yılda oynadığı 18 filmin hepsi gişede yapımcılarının yüzünü güldürdü.
2022 yapımı “Dilber Ay” filminde merhum şarkıcıyı canlandıran, 2023’te Hasan Can Kaya ile “Çok Aşk”ta başrolü paylaşan Büşra Pekin, 18 yıl sonra beyazperdedeki ilk partneri Şafak Sezer’in yeni projesi “Ketenpere Dalavere”de bu kez “Aydan” karakteriyle sinemaseverlerin karşısında… 9 Ocak’ta vizyona giren filmin İstanbul Kongre Merkezi’ndeki galasından önce buluştuğumuz Büşra Pekin’le keyifli bir sohbet yaptık.
- “Ketenpere Dalavere” filminin nesi sizi cezbetti de teklife “evet” dediniz?
İlk filmim “Kutsal Damacana”da Şafak Sezer’le beraberdik. Bir daha başka bir proje için bir araya gelemedik, ama hep konuşuyorduk. Bir gün bir AVM’de karşılaştığımızda “Bir şey yazıyorum, içinde mutlaka olmalısın” dedi. Okumayı çok isterim dedim, çünkü yıllar olmuştu bir araya gelmeyeli. Şafak’la ikinci kez aynı filmde buluştuk, ama ortak sahnemiz olmadı. Benim sahnelerim hep Uğur Aslan’la karı-kocayı oynadığımız için. Sahnesi olmadığı günlerde de hep setteydi, o yüzden beraberdik.