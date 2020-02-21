Büşra Pekin son haliyle büyüledi tam 15 kilo verdi!
Rol aldığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasında boy gösteren oyuncu Büşra Pekin, verdiği kilolarla şaşırttı.
Büşra Pekin, senaryosunu İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına katıldı.
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Aynı zamanda filmde de rol alan ve 15 kilo veren Büşra Pekin'in son hali görenleri şaşırttı.
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Siyah mini straplez bir elbise ile geceye katılmayı tercih eden Büşra Pekin, kusursuz fiziği ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
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Büşra Pekin Kimdir?
30 Haziran 1982 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan Büşra Pekin Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır.
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