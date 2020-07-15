Büşra Pekin 15 kilo birden verdi yaz sezonunu mayolu pozuyla açtığını duyurdu
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Büşra Pekin, fazla kiloalrından kurtuldu, mayolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Karantina günlerinde çektiği komik videolarla evlerine kapanan takipçilerini güldüren Büşra Pekin, normalleşme süreciyle beraber tatile çıkan ünlü isimlerden biri oldu. İzmirli oyuncu Büşra Pekin, karantina sonrası soluğu Çeşme’de aldı.
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Son dönemde eğlenceli paylaşımları kadar verdiği kilolarla da sık sık gündeme gelen oyuncu arkadaşlarıyla tatile çıktı. 8 ayda 15 kilo veren Büşra Pekin formda vücudunu Instagram hesabından paylaştı.
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Pekin daha önce, "Görenler inanamıyor. Ama sonuç ortada. Sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım. Benimkisi azmin zaferi." demişti.
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Büşra Pekin'in mayolu pozu, sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken birçok övgü dolu yorum da yapıldı.
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