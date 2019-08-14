Büşra Develi yeni sevgili Cem Aktay ile fotoğraf paylaştı! Ortalık karıştı

Güzel oyuncu Büşra Develi, başlarda bu aşkı gizli tutmaya çalışsa da başarılı olamamış ikili ilk kez Asmalımescit'te el ele görüntülenmişti. Şimdiler de ise Develi, sosyal medya hesabı Instagram'dan aşkını paylaştı ve yeni sevgilisi olay oldu.