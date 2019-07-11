Büşra Develi ve Edis'in yeni işi herkesi şaşırttı
Pop müziğin sevilen genç ismi Edis ve Fi dizisiyle tanınan Büşra Develi önceki gün marka yüzü oldukları reklam kampanyasının lansmanına katıldılar.
Son dönemin öne plana çıkan pop sanatçısı Edis ve güzel oyuncu Büşra Develi geçtiğimiz gün reklam yüzü oldukları markanın basın toplantısına katıldılar. Düzenlenen toplantıda reklam filmi ilk kez basın mensuplarına gösterildi.
Levent'te gerçekleştirilen basın toplantısına katılan ikili basın mensuplarına yaptıkları açıklamada reklam projesinde kurye olacaklarını duyurdular. Sosyal medya kullanıcıları "Edis'i kurye yapanlar bizi neler yapmaz" şeklinde eğlenceli yorumlar yaptılar.
Reklam kampanyası ile ilgili heyecanını paylaşan genç şarkıcı, "Benim için sadece yemek siparişi verdiğim bir platform değil, aynı zamanda keyifli ve eğlenceli işlerini beğenerek takip ettiğim bir platform.
Sıra dışı ve farklı bir tarzı var ve ben bunu çok seviyorum. Platformun üyeleri için kurye olmak benim için de enteresan bir deneyim olacak" dedi.