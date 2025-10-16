Büşra Develi sosyal medyadan paylaştı! Sevgilisini görenler şaştı kaldı
Oyuncu Büşra Develi, son dönemde sosyal medya üzerinden özel hayatına dair nadir paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle "Eşref Rüya" dizisindeki rolüyle gündemde olan Develi, gizemli sevgilisini paylaştı. Beyaz kalp emojisiyle süslenmiş yeni fotoğrafı, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Büşra Develi ve Ralph Sason'un ilişkisi, 2025 yılının Mayıs ayında kamuoyuna yansıdı. Develi, 8 Mayıs'ta sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak kalp emojisi ekledi ve Sason'u etiketledi.
Bu paylaşım, ilişkilerini resmen ilan eden ilk adım olarak kabul edildi. Daha önce Burak Deniz ile uzun süreli bir ilişki yaşayan Develi, 2018'den beri özel hayatını gözlerden uzak tutuyordu. Çift, ortak dostlarla katıldıkları etkinliklerde ve gastronomi temalı paylaşımlarda birlikte görülüyor.
Büşra Develi'nin sevgilisi Ralph Sason, gastronomi sektöründe yükselen bir isim olarak biliniyor. İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) mezunu olan Sason, kariyerine İtalyan fine dining restoranı Papermoon'da başladı. New York ve İsviçre'de aldığı eğitimlerin ardından Food Department, Bowl Department ve Taco Department gibi markaların kurucularından biri oldu.
2023 yazında Yunan adalarında şeflik yapan Sason, 2024 yılından itibaren Bebek'teki Lucca restoranın gastronomi direktörü ve yönetici şefi olarak görev yapıyor. Yenilikçi reçeteleri ve modern mutfak anlayışı ile sektörde dikkat çekiyor.