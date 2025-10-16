Büşra Develi sosyal medyadan paylaştı! Sevgilisini görenler şaştı kaldı

Bu paylaşım, ilişkilerini resmen ilan eden ilk adım olarak kabul edildi. Daha önce Burak Deniz ile uzun süreli bir ilişki yaşayan Develi, 2018'den beri özel hayatını gözlerden uzak tutuyordu. Çift, ortak dostlarla katıldıkları etkinliklerde ve gastronomi temalı paylaşımlarda birlikte görülüyor.