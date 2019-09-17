Büşra Cebe Kanal D'nin Afili Aşk'ına dahil oldu! En son EDHO'da rol almıştı
Reytinglerde zirvede yer alan Afili Aşk dizisine son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan güzel oyuncu dahil oldu.
14. bölümüyle yarın akşam izleyicileriyle buluşmayı bekleyen Afili Aşk'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in bulunduğu dizinin kadrosuna sevilen bir oyuncu katıldı.
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Son olarak ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ekranlarda görünen genç oyuncu Büşra Cebe, Afili Aşk ile anlaştı. Cebe, yeni bölümde izleyicileri şaşırtacak bir karakterle diziye dahil olacak.
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Peki Büşra Cebe kimdir?
EDHO'da kimliksiz bir ajan karakterini canlandıran Büşra Cebe, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü mezunudur.
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Çok genç yaşlarda sunuculuğa adım atan Büşra Cebe 18 yaşında iken Milli Eğitim Bakanlığı onaylı BELTEK diksiyon, sunuculuk ve spikerlik kursunu birinci olarak tamamlamıştır.
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