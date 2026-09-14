Büşra bebekle ilgili anne korkunç sırrı ifşa etti baba öldürmüş cinsel istismar şüphesi

CİNSEL İSTİSMAR MI VAR?

Anne verdiği ifadede Büşra bebeği en son babasıyla birlikte yatakta gördüğünü anlattı. Söylediğine göre baba Yusuf Balıkçı bebeğin sırtına vuruyordu. Ne yaptığını sorduğunda "uyusun" diye yanıtını almış. Anne Büşra bebeği yatırdığında üstünde kırmızı bir kazak altında da pembe zıbın olduğunu, ancak sonrasında baktığında kızının altının bağlı olduğunu ama zıbının olmadığını görmüş. Anne şunları söyledi:

-'Kocama çocuğun elbisesini giydireyim dedim , eşim bana sıcak giydirme çocuk uyanmasın dedi."

Kocasının kendisinden hayvanları hazırlamasını istediği için çadırdan ayrıldığını anlatan anne, sonrasında olanları şöyle anlattı:

-Geldiğimde kocam Yusuf Balıkçı'nın kızım Büşra'yı kucağına aldığını ve kızımı çadırımızın üst kısmında söğütlerin olduğu bölgeye doğru götürdüğünü gördüm. Büşra'nın kocamın kucağında hareket ettiğini görmedim. Ben de Rahime’yi (görümcesi) bizim çadıra çağırarak Büşra'yı kocamın araziye doğru götürdüğünü söyledim. Rahime bana bir şey demedi kızın kayıp olduğun çadır komşularımıza söyledi.