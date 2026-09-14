Büşra bebekle ilgili anne korkunç sırrı ifşa etti baba öldürmüş cinsel istismar şüphesi
SİVAS Divriği'deki kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili son dakika haberi geldi. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak gelen Balıkçı ailesinin 11 aylık bebeği Büşra Balıkçı'nın annesi verdiği son ifadede korkunç sırrı ifşa etti. Anne Elif Balıkçı'nın ifadesine göre baba Yusuf Balıkçı Büşra bebeği öldürdü ve çadırların yukarısındaki bir yere gömdü. Korkunç ifşa bebeğe cinsel istismar iddiasını da gündeme taşıdı.
SİVAS Divriği'nin Göndüren köyü 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık kayıp Büşra bebeği arıyordu. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak Sivas'a gelen anne Elif Balıkçı, 112'yi arayıp bebeğinin çadırdan kaybolduğunu bildirmişti. Olay yerine anında jandarma ve arama ekipleri yönlendirilmiş ancak kayıp bebekten iz bulunamamıştı. 27 yaşındaki anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Annenin iddiasına göre araçtan inen 2 kişiden biri çadıra girerek çocuğu alıp gitti. Anne verdiği ikinci ifadede ise bu kez ilk anlattığına ve kayboldu iddiasına senaryo dedi ve bebeğin satıldığını söyledi. Gelen son dakika habere göre savcılık ifadesinde ise anne en sonunda ifadesinde korkunç sırrı ifşa etti.
BÜŞRA BEBEĞİ 1 MİLYONA VETERİNERE SATTI İDDİASI
Anne Elif Balıkçı sürekli çelişkili ifadeler verdi. Jandarmadaki ifadesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaçırılmadığını, babası tarafından 1 milyon lira karşılığı satıldığını söyledi. Anne ifadesinde baba Yusuf Balıkçı bankaya olan borcunu kapatmak için Büşra bebeği Divriği'de veterinerlik yapan Mehmet Çetin isimli şahısa sattığını öne sürdü. Bu açıklamanın üzerine anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı ile birlikte veteriner Mehmet Çetin dahil toplam 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltında ise anne bu kez gerçeği itiraf etti.
BÜŞRA'YI BABASI ÖLDÜRÜP GÖMDÜ
Anne Elif Balıkçı bugün savcılık ifadesinde ise Büşra bebekle ilgili korkunç sırrı açıkladı. Kayıp ve satıldı iddialarından vazgeçen anne Elif Balıkçı verdiği ifadede; “çocuğunu babası Yusuf’un öldürdüğünü" açıkladı. Elif Balıkçı, eşinin bebeği öldürdükten sonra çadırların yukarısında 1-2 km mesafede bulunan araziye götürdüğünü ve bıraktığını” söyledi. Bunun üzerine anne Elif Balıkçı söz konusu bölgeye yer gösterme işlemi için götürülecek.
CİNSEL İSTİSMAR MI VAR?
Anne verdiği ifadede Büşra bebeği en son babasıyla birlikte yatakta gördüğünü anlattı. Söylediğine göre baba Yusuf Balıkçı bebeğin sırtına vuruyordu. Ne yaptığını sorduğunda "uyusun" diye yanıtını almış. Anne Büşra bebeği yatırdığında üstünde kırmızı bir kazak altında da pembe zıbın olduğunu, ancak sonrasında baktığında kızının altının bağlı olduğunu ama zıbının olmadığını görmüş. Anne şunları söyledi:
-'Kocama çocuğun elbisesini giydireyim dedim , eşim bana sıcak giydirme çocuk uyanmasın dedi."
Kocasının kendisinden hayvanları hazırlamasını istediği için çadırdan ayrıldığını anlatan anne, sonrasında olanları şöyle anlattı:
-Geldiğimde kocam Yusuf Balıkçı'nın kızım Büşra'yı kucağına aldığını ve kızımı çadırımızın üst kısmında söğütlerin olduğu bölgeye doğru götürdüğünü gördüm. Büşra'nın kocamın kucağında hareket ettiğini görmedim. Ben de Rahime’yi (görümcesi) bizim çadıra çağırarak Büşra'yı kocamın araziye doğru götürdüğünü söyledim. Rahime bana bir şey demedi kızın kayıp olduğun çadır komşularımıza söyledi.
KOCAM BÜŞRAYI KUCAĞINA ALMIŞ...
Görümcesinin kayıp demesi üzerine jandarmaya bu ifadeyi verdiğini anlatan anne aramalarda Büşra bebeğe ait kıyafetleri eşinin ağabeyinin bulduğunu belirtip şunları anlattı:
-Çocuğumun yerde bulunan bezinin bantları açılmamıştı. Zıbının çıtçıtı açık ve yırtık vaziyetteydi. Kırmızı kazağı ise sanki üzerinden çıkarılıp oraya konulmuş vaziyetteydi. Jandarmayı beklerken bir köşede kocam abisi Mehmet Resul ve görümcem Rahime Budak'a kızım Büşra'yı nereye götürdüğünü, bıraktığını anlatıyordu. Anlattığına göre çadırımızın 1-2 km yukarısında bulunan taşlık bölgeye götürdüğünü, Büşra'yı koyduğunu ve üzerine toprak veya taş koymadığını açık şekilde bıraktığını söyledi. Ben doğruları en baştan anlatmak istedim ama kocamın korkusundan anlatamadı.