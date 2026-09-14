Büşra bebekle ilgili anne gerçeği itiraf etti meğer 1 milyona da satılmamış öldürülmüş

SİVAS Divriği'nin Göndüren köyü 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık kayıp Büşra bebeği arıyordu. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak Sivas'a gelen anne Elif Balıkçı, 112'yi arayıp bebeğinin çadırdan kaybolduğunu bildirmişti. Olay yerine anında jandarma ve araba ekipleri yönlendirilmiş ancak kayıp bebekten iz bulunamamıştı. 27 yaşındaki anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Annenin iddiasına göre araçtan inen 2 kişiden biri çadıra girerek çocuğu alıp gitti. Anne verdiği ikinci ifadede ise bu kez ilk anlattığına ve kayboldu iddiasına senaryo dedi ve bebeğin satıldığını söyledi. Gelen son dakika habere göre ise yeni ifadesinde korkunç sırrı ifşa etti.