Büşra bebekle ilgili anne gerçeği itiraf etti meğer 1 milyona da satılmamış öldürülmüş
SİVAS Divriği'deki kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili son dakika haberi geldi. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak gelen Balıkçı ailesinin 11 aylık bebeği Büşra Balıkçı'nın annesi verdiği son ifadede korkunç sırrı ifşa etti. Anne Elif Balıkçı'nın ifadesine göre baba Yusuf Balıkçı Büşra bebeği öldürdü ve çadırların yukarısındaki bir yere gömdü. Korkunç ifşa sonrası anne olay yerine götürülüyor.
SİVAS Divriği'nin Göndüren köyü 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık kayıp Büşra bebeği arıyordu. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak Sivas'a gelen anne Elif Balıkçı, 112'yi arayıp bebeğinin çadırdan kaybolduğunu bildirmişti. Olay yerine anında jandarma ve araba ekipleri yönlendirilmiş ancak kayıp bebekten iz bulunamamıştı. 27 yaşındaki anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Annenin iddiasına göre araçtan inen 2 kişiden biri çadıra girerek çocuğu alıp gitti. Anne verdiği ikinci ifadede ise bu kez ilk anlattığına ve kayboldu iddiasına senaryo dedi ve bebeğin satıldığını söyledi. Gelen son dakika habere göre ise yeni ifadesinde korkunç sırrı ifşa etti.
BÜŞRA BEBEĞİ 1 MİLYONA VETERİNERE SATTI İDDİASI
Anne Elif Balıkçı sürekli çelişkili ifadeler verdi. Jandarmadaki ifadesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaçırılmadığını, babası tarafından 1 milyon lira karşılığı satıldığını söyledi. Anne ifadesinde baba Yusuf Balıkçı bankaya olan borcunu kapatmak için Büşra bebeği Divriği'de veterinerlik yapan Mehmet Çetin isimli şahısa sattığını öne sürdü. Bu açıklamanın üzerine anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı ile birlikte veteriner Mehmet Çetin dahil toplam 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltında ise anne bu kez gerçeği itiraf etti.
BÜŞRA'YI BABASI ÖLDÜRÜP GÖMDÜ
Anne Elif Balıkçı bugün savcılık ifadesinde ise Büşra bebekle ilgili korkunç sırrı açıkladı. Kayıp ve satıldı iddialarından vazgeçen anne Elif Balıkçı verdiği ifadede; “çocuğunu babası Yusuf’un öldürdüğünü" açıkladı. Elif Balıkçı, eşinin bebeği öldürdükten sonra çadırların yukarısında 1-2 km mesafede bulunan araziye götürdüğünü ve bıraktığını” söyledi. Bunun üzerine anne Elif Balıkçı söz konusu bölgeye yer gösterme işlemi için götürülecek.
EVİNDE MAMA VE BEBEK ŞAMPUANI BULUNAN KİŞİ...
Büşra Bebekle ilgili soruşturmada muhtarı arayan şüpheli bir kişinin izi de sürüldü. Mehmet Dinç isimli bu kişi gözaltına alında ve evinde arama yapıldı. Evde bebek şampuanı, bebek sütü bulundu. Evde bulunanlara el konuldu ve Mehmet Dinç isimli kişinin olayla ilgili de araştırılıyor.