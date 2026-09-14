Büşra bebeğe ne oldu? Kaçırldı dendi anne ifadesinde öyle bir şey söyledi ki...

6 KİŞİ GÖZALTINDA, BİR DE VETERİNER VAR

11 aylık Büşra bebek olayında son itiraf üzerine çok sayıda gözaltı oldu. Anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60) ve çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19), R.B. (45) ile ismi öğrenilemeyen bir veteriner hekim gözaltına alındı. Veteriner hekimin olaydaki rolü savcılık ifadesinde ortaya çıkacak. Zanlılar için ek süre alındı yarın Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

Sivas Valiliği olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

- "Aile fertlerinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine, arama çalışmalarının yanı sıra olayın kaçırılma veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm olası iddialar geniş kapsamlı olarak değerlendirilmektedir"

Gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60) ve çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19), R.B. (45) ile ismi öğrenilemeyen bir veteriner hekim bugün Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.