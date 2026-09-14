Büşra bebeğe ne oldu? Kaçırldı dendi anne ifadesinde öyle bir şey söyledi ki...
SİVAS'a Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak gelen Balıkçı ailesinin 11 aylık bebeği Büşra ile ilgili esrar sürüyor. Anne ve babanın çelişkili ifadeleri üzerine 6 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor. Büşra bebeğin kaybolduğu yere yakın kanlı kıyafetler bulunurken, anne önce 'bebeğim kaçırıldı' dedi ardından bambaşka bir hikaye anlattı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken işin için de bir de veteriner var.
SİVAS Divriği'nin Göndüren köyü 11 aylık kayıp Büşra bebeği arıyor. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak Sivas'a gelen Balıkçı ailesi 11 aylık bebekleri Büşra'nın kaybolduğu ihbarını yapmıştı. Olayın ardından jandarma bölgeyi didik didik incelerken, şaşırtan gelişmeler yaşandı.
ANNE KAFALARI KARIŞTIRDI
27 yaşındaki anne Elif Balıkçı, 10 Eylül günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık kızı Büşra'nın yaşadıkları çadırda kaybolduğunu iddia etti. Elif Balıkçı jandarmadaki ifadesinde kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Annenin iddiasına göre araçtan inen 2 kişiden biri çadıra girerek çocuğu alıp gitti. Büşra bebekle ilgili soruşturmada sonradan ortaya çıkanlar ise kan dondurdu.
ANNEDEN BEBEK SATILDI İTİRAFI
Anne Elif Balıkçı çelişkili ifadeler verince sorguya alındı. Son verdiği ifadede 11 aylık Büşra bebeğin kaçırılmadığını, babası tarafından satıldığını söyledi. Annenin söylediğine göre çadırlarda kalan 4 kişi de bu duruma şahit oldu. Anne Büşra bebek için yaptığı 'kayıp' ihbarının ise tamamen bir kurgu olduğu itiraf etti.
6 KİŞİ GÖZALTINDA, BİR DE VETERİNER VAR
11 aylık Büşra bebek olayında son itiraf üzerine çok sayıda gözaltı oldu. Anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60) ve çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19), R.B. (45) ile ismi öğrenilemeyen bir veteriner hekim gözaltına alındı. Veteriner hekimin olaydaki rolü savcılık ifadesinde ortaya çıkacak. Zanlılar için ek süre alındı yarın Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
Sivas Valiliği olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
- "Aile fertlerinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine, arama çalışmalarının yanı sıra olayın kaçırılma veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm olası iddialar geniş kapsamlı olarak değerlendirilmektedir"
Gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60) ve çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19), R.B. (45) ile ismi öğrenilemeyen bir veteriner hekim bugün Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
ANNE- BABA ÇOK RAHATTI
Elif ile Yusuf Balıkçı'nın Büşra bebek dışında 3 çocukları daha olduğu öğrenildi. 3 çocuk tedbir amaçlı devlet korumasına alındı. Köy sakinleri Büşra bebeğin anne ve babasının 'kayıp' ihbarı yaptıktan sonraki hal ve hareketlerinden kuşkulandıklarını söylediler. Bir köylü şunları anlattı;
-"O gün burada yemek vardı. O akşam kayboldu. Jandarma geldi, yolları kapattı. Anne ve babası çok rahattı. Çocukları kayıp bir aile gibi değil. Biz aileden şüpheleniyoruz. Anne baba çırpınır ağlar ama onlarda böyle bir şey yok".