Büşra bebeğe gerçekte ne oldu babası Yusuf Balıkçı için anneden tüyler ürperten iddia
SİVAS Divriği'de kaybolan 11 yaşındaki Büşra Balıkçı olayında sır perdesi hala tam aralanmış değil. Yapılan aramalarda şu an kadar bebeğe dair kanlı giysiler dışında bir iz bulunamadı. Anne Elif Balıkçı'nın ifadesi ile olayın seyri cinsel istismar iddiası ve cinayet ihtimaline kaydı. Bugün Sivas Valiliği'nden gelen son açıklamaya göre baba Yusuf Balıkçı ve akrabaları dahil gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Suçlamaların odağındaki baba ise ilk kez görüntülendi.
SİVAS Divriği'de 10 Eylül tarihinde anne Elif Balıkçı'nın 112 acil çağrı merkezine yaptığı aramayla başlayan Büşra bebek olayında sır perdesi hala tam olarak aralanmış değil. Anne Elif Balıkçı 3 ifadesinde 3 ayrı iddiada bulundu. İlk ifadesinde çadırdan kaçırıldı dedi, ikincisinde babası 1 milyon liraya sattı iddiasına ortaya attı. Savcılıkta ise Elif Balıkçı eşiyle ilgili 'cinsel istismar' imalı korkunç iddialarda bulundu. Bu ifadeler sonrasında Büşra bebek olayında gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Sivas Valiliği'nden yeni açıklama gelirken, iddiaların odağındaki baba Yusuf Balıkçı sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi.
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı. Gözaltında bulunan baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı ile akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19) ve A.Ç'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
ANNE ÖLDÜRÜLDÜ DEDİ DAĞ TAŞ ARANIYOR
Anne Elif Balıkçı'nın, bebeğini eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etmesinin ardından Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle yeniden arama çalışması başlattı. İlk gün bulunan ve annenin ifadesine göre Büşra bebeğe ait olan kanlı kıyafetler dışında henüz bir delile ulaşılmış değil.
BABA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Anne Elif Balıkçı'nın suçlamalarının hedefindeki baba Yusuf Balıkçı gözaltı sonrasında bugün sağlık kontrolüne götürülürken ilk kez görüntülendi. Büşra ile birlikte toplam 5 çocuğu olan Yusuf Balıkçı için anne, "Büşra'yı öldürüp çadırların 2 km dışındaki bir alana bıraktı' iddiasında bulunmuştu.
HALA BİLİYORDU İDDİASI
Anne Elif Balıkçı savcılık ifadesinde Büşra bebeğin başına gelenleri Yusuf Balıkçı'nın ağabeyi ve kız kardeşinin bildiğini iddia etmişti. Dediğine göre Büşra bebekle ilgili durumu anlattığı hala, komşulara bebeğin kaybolduğunu söylemiş ve anne de jandarmaya onun baskısı ile kayıp ihbarı yapmıştı.
SİVAS VALİLİĞİ'NDEN SON DURUM AÇIKLAMASI
Büşra bebeğin akibetini ortaya çıkarmak için soruşturma sürürken Sivas Valiliği'nden şu açıklama geldi:
-"Olayla ilgili yürütülen adli tahkikat kapsamında, aile fertlerinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturma kapsamı genişletilmiş, bebeğin öldürülmüş, kaçırılmış veya maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği yönündeki ihtimaller de dahil olmak üzere tüm olasılıklar çok yönlü olarak değerlendirilmektedir.
-Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış olup adli süreçleri devam etmektedir.
-Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ailede bulunan 2017, 2018, 2021 ve 2023 doğumlu olmak üzere iki kız ve iki erkek çocuk devlet koruması altına alınmıştır.
BÜŞRA'YA NE OLDU? SATILDI MI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Büşra bebekle ilgili sırrı ailenin vereceği ifadeler çözecek. Anne Elif Balıkçı şimdiye kadar verdiği ifadelerle kafa karıştırdı. Son olarak savcılıkta babaya 'cinsel istismar imalı' suçlamalarda bulundu. Anne verdiği ifadede Büşra bebeği en son babasıyla birlikte yatakta gördüğünü anlattı. Söylediğine göre baba Yusuf Balıkçı bebeğin sırtına vuruyordu. Ne yaptığını sorduğunda "uyusun" diye yanıtını almış. Anne Büşra bebeği yatırdığında üstünde kırmızı bir kazak altında da pembe zıbın olduğunu, ancak sonrasında baktığında kızının altının bağlı olduğunu ama zıbının olmadığını görmüş. Anne şunları söyledi:
-'Kocama çocuğun elbisesini giydireyim dedim , eşim bana sıcak giydirme çocuk uyanmasın dedi."
Kocasının kendisinden hayvanları hazırlamasını istediği için çadırdan ayrıldığını anlatan anne, sonrasında olanları şöyle anlattı:
-Geldiğimde kocam Yusuf Balıkçı'nın kızım Büşra'yı kucağına aldığını ve kızımı çadırımızın üst kısmında söğütlerin olduğu bölgeye doğru götürdüğünü gördüm. Büşra'nın kocamın kucağında hareket ettiğini görmedim. Ben de Rahime’yi (görümcesi) bizim çadıra çağırarak Büşra'yı kocamın araziye doğru götürdüğünü söyledim. Rahime bana bir şey demedi kızın kayıp olduğun çadır komşularımıza söyledi.
BÜŞRA'YI ALMIŞ GİDİYORDU
Kocasının kendisinden hayvanları hazırlamasını istediği için çadırdan ayrıldığını anlatan anne, sonrasında olanları şöyle anlattı:
-Geldiğimde kocam Yusuf Balıkçı'nın kızım Büşra'yı kucağına aldığını ve kızımı çadırımızın üst kısmında söğütlerin olduğu bölgeye doğru götürdüğünü gördüm. Büşra'nın kocamın kucağında hareket ettiğini görmedim. Ben de Rahime’yi (görümcesi) bizim çadıra çağırarak Büşra'yı kocamın araziye doğru götürdüğünü söyledim. Rahime bana bir şey demedi kızın kayıp olduğun çadır komşularımıza söyledi.
KOCAM BÜŞRA'YA NE YAPTIĞINI AĞABEYİNE ANLATTI
Görümcesinin kayıp demesi üzerine jandarmaya bu ifadeyi verdiğini anlatan anne aramalarda Büşra bebeğe ait kıyafetleri eşinin ağabeyinin bulduğunu belirtip şunları anlattı:
-Çocuğumun yerde bulunan bezinin bantları açılmamıştı. Zıbının çıtçıtı açık ve yırtık vaziyetteydi. Kırmızı kazağı ise sanki üzerinden çıkarılıp oraya konulmuş vaziyetteydi. Jandarmayı beklerken bir köşede kocam abisi Mehmet Resul ve görümcem Rahime Budak'a kızım Büşra'yı nereye götürdüğünü, bıraktığını anlatıyordu. Anlattığına göre çadırımızın 1-2 km yukarısında bulunan taşlık bölgeye götürdüğünü, Büşra'yı koyduğunu ve üzerine toprak veya taş koymadığını açık şekilde bıraktığını söyledi. Ben doğruları en baştan anlatmak istedim ama kocamın korkusundan anlatamadı.