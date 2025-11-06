Buse Varol'un toynağa benzeyen ayakkabısının fiyatına Alişan'dan olay tepki
Alişan'ın eşi Buse Varol her yaptığıyla olay oluyor. Son olarak Varol'un giydiği ayakkabılar dikkatlerden kaçmadı. Garipliğiyle çok konuşulan ayakkabıların fiyatını duyanlar daha da şaşırdı. Sosyal medyada konuşulan ayakkabının fiyatını Alişan duyunca bakın hemen ne yaptı.
Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, her yaptığıyla çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken Varol, giydiği ayakkabılarla herkesin diline düştü. Sosyal medyada toynağa benzetilen ayakkabıların fiyatı ise dudakları uçuklattı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran ayakkabının fiyatını Alişan duyunca bakın hemen ne yaptı.
Uzun süre sonra Gelin Evi sunucusu olarak ekrana dönen Buse Varol son dönemde sık sık gündeme geliyor.
Ünlü isim önceki gün eşi Alişan ve çocuklarıyla Bebek’te görüntülendi, gazetecilere ayaküstü konuşan ismim toynak formundaki iddialı ayakkabıları dikkat çekti.
Buse Varol'un ilginç ayakkabılarının ise 50 bin TL olduğu gündeme geldi. Gel Konuşalım'da da bu konu masaya yatırıldı. Ece Erken'i arayan Varol "Benimki o markadan değil, replika da değil. Reklam çalışmam o benim hediye" dedi.