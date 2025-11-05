Buse Varol'un ayakkabılarını görenler toynağa benzetti! Garip ayakkabıların fiyatı daha garip...
Alişan'ın eşi Buse Varol her yaptığıyla olay oluyor. Son olarak Varol'un giydiği ayakkabılar dikkatlerden kaçmadı. Garipliğiyle çok konuşulan ayakkabıların fiyatını duyanlar daha da şaşırdı. "Onları nasıl gitmiş?"
Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, her yaptığıyla çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken Varol, giydiği ayakkabılarla herkesin diline düştü. Sosyal medyada toynağa benzetilen ayakkabıların fiyatı ise dudakları uçuklattı.
'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında evlenmişlerdi.
2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.
Şu sıralar ekranlarda yayınlanan Gelin Evi'nin sunuculuğunu yapan Buse Varol, verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda 'Ölüm diyeti' yaptığını söyleyerek herkesi şaşırtan ünlü isim, şimdi de ayakkabılarıyla gündem oldu.