Buse Varol'un ayakkabılarını görenler toynağa benzetti! Garip ayakkabıların fiyatı daha garip...

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, her yaptığıyla çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken Varol, giydiği ayakkabılarla herkesin diline düştü. Sosyal medyada toynağa benzetilen ayakkabıların fiyatı ise dudakları uçuklattı.