Buse Varol kötü günleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu! "Alişan'ın su içerken bile..."

"Alişan'ın su içerken bile..."

Buse Varol Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra çok zorluk yaşadığını söyleyerek "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. Aldığı nefesi bile sorgulayabiliyor insan. Yaşamayan anlamaz. Benim çocuklarım amcasını göremeyecek hiç anısı olmayacak bu kötü bir şey" dedi.