Buse Varol kötü günleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu! "Alişan'ın su içerken bile..."
Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, Sabah TV'de Yasemin Döngel'in sunduğu 'Yasemİnce İtiraflar' programına konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmişti. Eşi ile birlikte zor günler yaşadığını söyleyen Varol, o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, Sabah TV'de Yasemin Döngel'in sunduğu 'Yasemİnce İtiraflar' programına konuk oldu.
Varol, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs nedeniyle Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettiği dönemi ve sonrasını anlatırken gözyaşlarını boğuldu.
"Alişan'ın su içerken bile..."
Buse Varol Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra çok zorluk yaşadığını söyleyerek "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. Aldığı nefesi bile sorgulayabiliyor insan. Yaşamayan anlamaz. Benim çocuklarım amcasını göremeyecek hiç anısı olmayacak bu kötü bir şey" dedi.
"Umarım acısı hafifler"
Buse Varol Alişan'ın sorumlulukları olduğunu söyleyerek hayata dönmek ve çalışmak durumunda olduğunu da ifade etti. Ağlayarak "Kapanmayacak bir yara" diyen Varol "Umarım acısı hafifler" dedi.