Buse Varol hamile mi 2 dadıya dolarla maaş veren Alişan isyan etti!
Dadılar için 60 bin TL ödeyen Alişan, Buse Varol'un 3. çocuğuna hamile olduğuna yönelik iddialara ve 3. çocuk yapıp yapmayacaklarına yönelik sorulara tepki gösterdi, 2 çocuğunun 2 dadısına dolarla maaş veren Alişan "Ekonomik daralmaya gidiyoruz" dedi.
Eşi Buse Varol'un 3. kez hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanlayan Alişan, ekonomik daralmaya gittiğini söyledi. 2 dadıya aylık 60 bin TL ödediği ileri sürülen Alişan, "Yeter iki çocuk iki dadı, üç çocuk üç dadı" dedi.
Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde sorun yaşayan ve boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ile Buse Varol çiftinin üçüncü çocuğu beklediği ileri sürüldü.
Önceki akşam aracına binerken görüntülenen Alişan, bebek iddiası hakkında konuştu.
2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL masraf yapan Alişan, 3. çocuk söylentisi için "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum. Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık"