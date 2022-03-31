Buse Varol hamile mi 2 dadıya dolarla maaş veren Alişan isyan etti!

2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL masraf yapan Alişan, 3. çocuk söylentisi için "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum. Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık"